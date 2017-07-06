"Питтсбург" подписал двухлетний контракт со студентом

"Питтсбург" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Адамом Джонсоном. С 22-летним хоккеистом заключен двухлетний контракт новичка.

Джонсон не был задрафтован клубами НХЛ и последние три года выступал за команду университета Миннесота-Дулут. В минувшем сезоне он провел 42 матча в чемпионате NCAA и набрал 37 (18+19) очков.