19:23 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" подписал двухлетний контракт со студентом

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"Питтсбург" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Адамом Джонсоном. С 22-летним хоккеистом заключен двухлетний контракт новичка.

Джонсон не был задрафтован клубами НХЛ и последние три года выступал за команду университета Миннесота-Дулут. В минувшем сезоне он провел 42 матча в чемпионате NCAA и набрал 37 (18+19) очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Werewolf

Новый ноунейм, который будет звездой плова? ))))) Если этот заиграет - пингвинам можно нобелевскую премию давать по работе с неизвестными дарованиями......

19:56