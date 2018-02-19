"Питтсбург" обыграл "Коламбус", несмотря на гол Пананрина

"Коламбус" на своем льду проиграл "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). Эта победа стала для "Пингвинз" пятой кряду, а "Блю Джэкетс" проиграл третий поединок подряд.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 16-й в сезоне, а его соотечественник из команды соперника Евгений Малкин сделал голевую передачу и набрал 70-е очко в сезоне. Ворота "Коламбуса" защищал российский вратарь Сергей Бобровский, сделавший 18 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Питтсбург" - 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Голы: Шихан - 7 (Олексяк, Гюнтцель), 1:41 - 0:1. Дюмулин - 4 (МАЛКИН, Раст), 6:57 - 0:2. ПАНАРИН - 16 (Аткинсон, Дюбуа), 9:53 - 1:2. Шихан - 8 (Гюнтцель, Олексяк), 11:29 - 1:3. Астон-Ризе - 4 (Ханвик, Летанг), 29:29 - 1:4. Веннберг - 6 (Дженнер), 42:21 - 2:4. Гюнтцель - 19 (Мяяття), 54:09 - 2:5.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Джерри.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 37 (10+13+14) - 23 (7+5+11).

Наши: Панарин (21:13/5/1) - Малкин (17:41/2/1).

19 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Видео //

Малкин набрал 70-е очко в сезоне. Видео