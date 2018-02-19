"Питтсбург" обыграл "Коламбус", несмотря на гол Пананрина

"Коламбус" на своем льду проиграл "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). Эта победа стала для "Пингвинз" пятой кряду, а "Блю Джэкетс" проиграл третий поединок подряд.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 16-й в сезоне, а его соотечественник из команды соперника Евгений Малкин сделал голевую передачу и набрал 70-е очко в сезоне. Ворота "Коламбуса" защищал российский вратарь Сергей Бобровский, сделавший 18 сэйвов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" - "Питтсбург" - 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Голы: Шихан - 7 (Олексяк, Гюнтцель), 1:41 - 0:1. Дюмулин - 4 (МАЛКИН, Раст), 6:57 - 0:2. ПАНАРИН - 16 (Аткинсон, Дюбуа), 9:53 - 1:2. Шихан - 8 (Гюнтцель, Олексяк), 11:29 - 1:3. Астон-Ризе - 4 (Ханвик, Летанг), 29:29 - 1:4. Веннберг - 6 (Дженнер), 42:21 - 2:4. Гюнтцель - 19 (Мяяття), 54:09 - 2:5.
Вратари: БОБРОВСКИЙ - Джерри.
Штраф: 0 - 4.
Броски: 37 (10+13+14) - 23 (7+5+11).
Наши: Панарин (21:13/5/1) - Малкин (17:41/2/1).
19 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.
Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Видео //
Малкин набрал 70-е очко в сезоне. Видео
Vasek
gibson, а 5-ая в ближний которая?
12:49
gibson
Vasek, эти легкие броски сплошные рикошеты. Виноват только в третьей шайбе. По мышкой прошла.
12:25
Vasek
Werewolf, так всё по плану. Сначала надо было форму набрать, не было смысла лететь вперед с ноября (привет Тампе). Теперь Пенс возглавили дивизион (у Кэпс 3 игры в запасе). Мундиры с великолепным Бобром обвалились, к слову, на предпоследнее место. И уже -7 от третьего посева. Бобр седня начудил конечно, легкие броски со средней дистанции не смог остановить. Сливают Тортса? Из второго эшелона Шэйэн просто радует. И этот чел не мог 81 игру забить за Детройт?! Может дело в Детройте? Третий Кубок подряд взять будет трудно, цель историческая, со времен легендарных Айлс Босси никто не мог.
08:38
Werewolf
igogohruhru Чей гол? ПАНАНРИНА? Кстати как так вышло что Малкин гол не забил?______Случайно ) Фиг с ними, с голами и передачами Малыча, Сида и Киселя. Эти трое, когда нужно будет, прибавят. Важнее другоее - у пингвинов вроде второй эшелон заиграл. Есть кому лидеров поддержать. Уже не так дико смотрится третий кубок ) И Мышонок в воротах не хуже Мюррея смотрится.
08:20
igogohruhru
Чей гол? ПАНАНРИНА? Кстати как так вышло что Малкин гол не забил?
07:07
redgy
Если не произойдет неожиданного провала ПП, дивизион они легко возьмут и финал конфы обеспечен..
04:36