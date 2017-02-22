"Питтсбург" обыграл "Каролину", Малкин забросил

"Питтсбург" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение "Каролине" - 3:1. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин забросил одну из шайб своей команды. Благодаря этому успеху действующий обладатель Кубка Стэнли прервал серию из двух поражений кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Питтсбург" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Уилсон - 6 (Хернквист, Каллен), 2:15 - 0:1. Скиннер - 20 (бол., Стемпняк, Ди Джузеппе), 8:00 - 1:1. Кросби - 33 (бол., Кессел, Летанг), 36:21 - 1:2. МАЛКИН - 25 (Хагелин), 49:41 - 1:3.

Вратари: Уорд (58:40 - 59:54) - Мюррей.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 30 (14+10+6) - 22 (7+6+9).

Наши: - - Малкин (19:36/2/+1)