Питер Дебур: "Голдобину нужно работать над стабильностью"

Главный тренер "Сан-Хосе" Питер Дебур рассказал об успехах российского нападающего "Шаркс" Николая Голдобина. Он отметил прогресс форварда, передает из Сан-Хосе спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

Николай Голдобин старается сделать шаг вперед, и пока мне нравится, как он проводит этот тренинг-кемп, – сказал Дебур. – В выставочных матчах у него случались и по-настоящему хорошие игры, и те, где он немного отсутствовал. Ему, как и многим молодым ребятам, нужно работать над стабильностью, чтобы в каждом матче играть в одинаковый тип хоккея.

В оборонительных действиях он прибавил и становится лучше с каждым разом, как выходит на лед. Мы даем и ему, и вратарям столько времени, сколько возможно, прежде чем принять решение. Он еще сыграет некоторые контрольные матчи.