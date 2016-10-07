Первый гол Бучневича за "Рейнджерс" не спас команду в игре с "Филадельфией"

"Филадельфия" обыграла "Рейнджерс" на выезде в предсезонном матче со счетом 4:2. В составе хозяев заброшенной шайбой отличился Павел Бучневич. Этот гол стал для него первым в составе новой команды. Кроме того 21-летний форвард сделал результативную передачу. На льду он провел 15 минут 55 секунд. Еще один гол на счету Криса Крейдера. За гостей забивали Марк Штрайт, Шон Кутюрье, Якуб Ворачек и Тревис Конечны. Защитник Иван Проворов отыграл за "Флайерз" 21 мунуту 51 секунду.

НХЛ

Предсезонный матч

"Рейнджерс" - "Филадельфия" - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)