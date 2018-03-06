Передача Зайцева не помогла "Торонто" обыграть "Баффало"

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Торонто" - 5:3. Защитник Виктор Антипин отыграл 15 минут 36 секунды.
В составе "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев за 19 минут 31 секунду сделал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Торонто" - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Голы: Райнхарт - 16 (бол., Ристолайнен, Окпосо), 1:53 - 1:0. Поминвилль - 11 (Ристолайнен, Ларссон), 3:43 - 2:0. Комаров - 6 (бол., Нюландер, Марло), 19:52 - 2:1. Комаров - 7 (Мартин, ЗАЙЦЕВ), 30:48 - 2:2. Гиргенсонс - 7 (Райнхарт, О`Райлли), 33:30 - 3:2. О`Райлли - 19, 35:35 - 4:2. Ларссон - 4 (Поминвилль, Нолан), 49:55 - 5:2. Марнер - 18 (бол., Кэррик, Райлли), 57:57 - 5:3.
Вратари: Джонсон - Андерсен (57:28 - 57:57, 58:01).
Штраф: 9 - 9.
Броски: 24 (6+14+4) - 41 (14+11+16).
Наши: Антипин (15:36/0/0) - Зайцев (19:31/1/1).