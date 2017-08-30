Павел Дацюк: "Когда меня включили в сотню лучших игроков в истории НХЛ – очень удивился"

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью "СЭ" признался, что был удивлен попаданием в сотню лучших игроков в истории НХЛ. Также он отметил, что в данный рейтинг должен был быть включен и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин​.

– В этом году вас включили в сотню лучших игроков в истории НХЛ. А Малкина – не включили. Что это для вас значит?

– На самом деле это было неожиданно. Всего-то сто игроков, и когда включили – очень удивился. Было приятно, но не осознавал того, что это означает, какое это большое признание, до самого последнего момента. Пока не прибыл на мероприятие. Конечно, был рад. И самому факту и тому, что смог повидать всех этих игроков, которые присутствовали. Многие из них уже не играли, когда я только начал, но я когда-то слышал эти фамилии. Было интересно пообщаться даже с моим небольшим словарным запасом. Сфотографироваться с ребятами, которые мне сильно помогали, когда я только приехал, сказать им спасибо за помощь и поддержку. Замечательное событие, которое вошло в историю. И в мою историю тоже (улыбается).

– Вас включили – это вас удивило. Малкина не включили – это не удивило?

– Я думаю, что он тоже заслуживает. Не знаю, по каким критериям выбирали эту сотню. (Игорь ЕРОНКО)

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