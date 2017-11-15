Павел Буре: "Неожиданно, что Купер так быстро стал доверять Сергачеву"

Экс-игрок сборной России Павел Буре отметил, что защитник Михаил Сергачев стал серьезной фигурой в "Тампе". По его словам, неожиданно, что россиянин смог так быстро получить доверие главного тренера Джона Купера.

– Джон Купер не раз демонстрировал свое расположение к российским игрокам, — приводят "Известия" слова Буре. — Но то, что он так быстро стал давать Сергачеву игровое время, несколько неожиданно. Ожидалось, что Михаилу придется еще поработать и завоевать доверие сразу не получится. Но ему не пришлось даже уходить в фарм-клуб и играть в АХЛ. За счет труда и помощи соотечественников он успел стать серьезной фигурой в команде.

Отметим, 19-летний Сергачев провел в этом сезоне 18 матчей, в которых в среднем проводил по 13 минут 43 секунды. На его счету 12 (4+8) очков при показателе "-6".