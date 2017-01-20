Павел Бучневич: "В нашем звене Нэш - "старшак", всегда поддерживает меня"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич заявил, что игра в АХЛ помогла набрать ему необходимые кондиции для возвращения в НХЛ, а также рассказал, как общается с партнерами по команде. На данный момент 21-летний хоккеист имеет 8-матчевую результативную серию, набрав уже 14 (6+8) очков в 14 встречах регулярного чемпионата. Россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ.

– Долго ждали этой победы над "Торонто", – цитирует сайт НХЛ Бучневича. – Я думаю, что ее в первую очередь ждал Лундквист. На него после каждого матча набрасываются журналисты. Тренер сказал построже сыграть в защите в этом матче. Даже не знаю, как там получилось пнуть эту шайбу на пятачке. Удачно сложилось просто.

Конечно, мне нужно еще некоторое время, чтобы привести в порядок свои кондиции. Ноги немного быстро устают, получается, что нельзя сильно ноги нагружать. Сейчас как раз будет перерыв на Матч звезд, я им воспользуюсь и буду работать над этим компонентом. Надеюсь, что все вернется к норме. Конечно, командировка в АХЛ помогла вернуть кондиции. Там я играл очень много, давали возможность проводить на льду максимальное количество времени. Если не играть два месяца и потом сразу выйти на матч в НХЛ, будет очень тяжело. Я думаю, что в АХЛ даже сложнее чуть-чуть играть, больше сумбура, шайба летает туда-сюда. За три игры там привык к этому сумбуру, так что в НХЛ пришлось заново адаптироваться, но сейчас все хорошо. Конечно, в "Рейнджерс" партнеры выше уровнем, здесь мастерство высочайшее у ребят. Мы тут более системно играем.

С Микой я уже играл, хорошо его понимаю, он подсказывает мне в каких-то вещах. Он понимает меня на ломаном английском, а я понимаю его. Если не понимаю с первого раза, то он еще раз объяснит, поддержит. Рик у нас, можно сказать, "старшак" в звене. Тоже очень добрый парень, всегда поддерживает меня. Поначалу мне было тяжело, особенно первый месяц. Я вообще не понимал английский язык, только какие-то хоккейные вещи. Честно говоря, в раздевалке было тяжело. Сейчас стало попроще, ребята стали помедленнее разговаривать, начал понимать шутки в команде.