Павел Бучневич: "Монреаль" очень сильно бьет"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич после победы над "Монреалем" (3:1) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ высоко оценил уровень игры соперника. По его словам, серия с "Канадиенс" была непростой.

- Не могу сказать, что уверенно обыграли "Монреаль", было тяжело, - сказал Бучневич в интервью официальному сайту НХЛ. - Играли хорошо, команда боевая, бьют очень сильно. Лундквист очень хорош сыграл, потащил нас. Готовимся дальше, восстанавливаемся.

Напомним, что в следующем раунде Кубка Стэнли "Рейнджерс" встретится с победителем пары "Оттава" - "Бостон" (3-2).