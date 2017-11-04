Патрик Немет: "Варламов - вратарь мирового класса"

Защитник "Колорадо" Патрик Немет отметил, что вратарь его команды Семен Варламов является голкипером мирового класса. Он также добавил, что с таким вратарем можно позволить сопернику бросать с разных углов и не переживать за это.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (5:3) Варламов отразил 57 бросков по своим воротам, что стало его личным рекордом. Россиянин также был признан первой звездой встречи.

– Он голкипер мирового класса. Ты знаешь, что можешь позволить сопернику бросать с разных углов и не переживать за это, – приводит NHL.com/Ru слова Немета. – Играть в обороне, имея его за спиной, просто здорово.