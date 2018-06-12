Овечкин все еще празднует победу в Кубке Стэнли. На этот раз он исполнил зажигательный танец

Капитана "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает праздновать победу в Кубке Стэнли, теперь он порадовал партнеров и поклонников зажигательным танцем. В конце прошлой недели "Кэпиталз" стали чемпионами НХЛ, в пятом матче финальной серии обыграв "Вегас" (4:3, счет в серии 4-1).

Овечкин станцевал в раздевалке "Вашингтона" под веселую песню, а на видео его заснял партнер по команде Деванте Смит-Пелли. Ранее Овечкин, команда и Кубок Стэнли побывали в ночном клубе Лас-Вегаса, на стадионе бейсбольной команды "Вашингтон Нэшионалс", а также на американском юмористическом шоу.

Напомним, что это первый Кубок Стэнли в истории "Кэпиталз", а также в карьере Овечкина.