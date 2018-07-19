Овечкин признан спортсменом года по версии ESPY

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), которая была учреждена телеканалом EPN. Он стал первым хоккеистом, который смог выиграть приз за 26 лет.

Церемония вручения наград состоялась сегодня в Лос-Анджелесе. В споре за премию он обошел баскетболиста Джеймса Хардена ("Хьюстон") и футболиста Тома Брэди ("Нью-Инглэнд", НФЛ).

В прошлом сезоне Овечкин привел "Вашингтон" к первому Кубку Стэнли в истории. Россиянин был признан самым ценным игроком плей-офф. В 24 матчах он набрал 27 (15+12) очков.