Овечкин обошел Дацюка и вышел на четвертое место среди россиян по очкам в плей-офф

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса". Это очко стало для форварда 24-м (13+11) в этом сезоне и 114-м (59+55) в плей-офф за карьеру.

Овечкин тем самым обошел Павла Дацюка по очкам в Кубке Стэнли. Он вышел на четвертое место среди россиян. Выше Овечкина - Сергей Зубов (117), Евгений Малкин (165) и Сергей Федоров (176).