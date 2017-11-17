Овечкин не забивает уже четыре матча подряд

"Вашингтон" проиграл "Колорадо" со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Кэпиталс" без набранных очков встречу завершил нападающий Александр Овечкин. Он провел на льду 16 минут и нанес четыре броска по воротам.
Отметим, что россиянин не забивает уже 4 игры подряд. В этом сезоне он провел 20 матчей, в которых забил 13 шайб и сделал 6 передач.
В последний раз Овечкин забивал "Баффало" (1:3) 8 ноября.
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Vasek
оба наших политика из НХЛ не забивают по 4 матча подряд! Политика она такая, ломает человека, как когда-то Карелина, проигравшего олимпийский финал какому-то фермеру...
09:31
Джон....Сильвер
Сдулся Саша. Уже второй сезон на спаде. А начало было громким.
09:28
serjio_1704
Putin-Team))))
08:43