Овечкин не забивает уже четыре матча подряд

"Вашингтон" проиграл "Колорадо" со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Кэпиталс" без набранных очков встречу завершил нападающий Александр Овечкин. Он провел на льду 16 минут и нанес четыре броска по воротам.

Отметим, что россиянин не забивает уже 4 игры подряд. В этом сезоне он провел 20 матчей, в которых забил 13 шайб и сделал 6 передач.

В последний раз Овечкин забивал "Баффало" (1:3) 8 ноября.