Овечкин - на втором месте в истории Кубка Стэнли по голам в одном плей-офф

Главный творцом великолепного гостевого результата "Вашингтона" в плей-офф (10 побед) стал Александр Овечкин, отличившийся десятью гостевыми голами. Это повторение второго результата в истории лиги, принадлежавшего Джо Маллену и Сидни Кросби. Рекорд, что любопытно, также был установлен в 2018 году главным соперником Овечкина в снайперской гонке Кубка Стэнли Марком Шайфли из "Виннипега". Канадец забросил на чужих площадках 11 шайб. (Кирилл БУРДАКОВ)

Гостевые голы игроков в одном плей-офф