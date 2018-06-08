Овечкин - на втором месте в истории Кубка Стэнли по голам в одном плей-офф

Главный творцом великолепного гостевого результата "Вашингтона" в плей-офф (10 побед) стал Александр Овечкин, отличившийся десятью гостевыми голами. Это повторение второго результата в истории лиги, принадлежавшего Джо Маллену и Сидни Кросби. Рекорд, что любопытно, также был установлен в 2018 году главным соперником Овечкина в снайперской гонке Кубка Стэнли Марком Шайфли из "Виннипега". Канадец забросил на чужих площадках 11 шайб. (Кирилл БУРДАКОВ)
Гостевые голы игроков в одном плей-офф
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Игрок Клуб Год Матчи Голы
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Марк ШАЙФЛИ Виннипег 2018 8 11
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Джо МАЛЛЕН Калгари 1989 9 10
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Сидни КРОСБИ Питтсбург 2009 13 10
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Александр ОВЕЧКИН Вашингтон 2018 13 10