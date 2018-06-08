13:44 | Хоккей — НХЛ

Овечкин - на втором месте в истории Кубка Стэнли по голам в одном плей-офф

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Главный творцом великолепного гостевого результата "Вашингтона" в плей-офф (10 побед) стал Александр Овечкин, отличившийся десятью гостевыми голами. Это повторение второго результата в истории лиги, принадлежавшего Джо Маллену и Сидни Кросби. Рекорд, что любопытно, также был установлен в 2018 году главным соперником Овечкина в снайперской гонке Кубка Стэнли Марком Шайфли из "Виннипега". Канадец забросил на чужих площадках 11 шайб. (Кирилл БУРДАКОВ)

Гостевые голы игроков в одном плей-офф

Игрок                                 Клуб                Год           Матчи             Голы

Марк ШАЙФЛИ                Виннипег           2018               8                  11

Джо МАЛЛЕН                  Калгари             1989                9                  10

Сидни КРОСБИ               Питтсбург            2009              13                 10

Александр ОВЕЧКИН      Вашингтон           2018              13                 10
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Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ


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