Оутс стал консультантом "Лос-Анджелеса". Он оценит навыки Ковальчука

"Лос-Анджелес" достиг консультационное соглашение с одним из членов Зала славы НХЛ Адамом Оутсом, сообщает пресс-служба лиги. В рамках контракта Оутс предоставит клубу советы по оценке и развитию навыков игроков.

Оутс после завершения карьеры игрока работал главынм тренером в "Вашингтоне" (2012-2014 годы) и "Нью-Джерси" (2014-2015).

Ранее клуб уволил Джона Стивенса, команду возглавил Вилли Дежарден. "Кингз" на данный момент занимают последнее место в Западной конференции, имея в активе 9 очков. В составе "Лос-Анджелеса" выступает нападающий Илья Ковальчук.