Осала хочет вернуться в НХЛ или остаться в "Магнитке"

Нападающий сборной Финляндии Оскар Осала заявил, что рассматривает только два варианта продолжения карьеры – НХЛ и клуб магнитогорский "Металлург". Контракт нападающего с "Магниткой" истек 30 апреля. Финн провел в магнитогорском клубе последние три с половиной сезона, дважды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 годах). С 2008 по 2011 год Осала играл в системе "Вашингтона" и "Каролины". В НХЛ он провел три матча.

– Пока ничего не могу сказать относительно своего будущего кроме того, что рассматриваю только два варианта продолжения карьеры – НХЛ и "Магнитка", – приводит "Р-Спорт" слова Осалы. – Решать буду после турнира. Мне было бы интересно еще раз попробовать свои силы в Северной Америке.