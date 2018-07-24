Орпик, обменянный в "Колорадо", вернулся в "Вашингтон"

Защитник Брукс Орпик подписал новый контракт с "Вашингтоном", сообщает официальный сайт НХЛ. Соглашение рассчитано на один сезон, зарплата 37-летнего хоккеиста составит 1 миллион долларов. Этим летом Орпик был обменян из "Вашингтона" в "Колорадо", но затем игрок разорвал контракт с "Эвеланш".

- Брукс - полезный игрок и хороший наставник для молодых игроков, и мы рады, что он вернулся, - сказал генеральный менджер "Кэпиталз" Брайан Маклеллан. - Мы думаем, его лидерские качества на льду и вне его пригодятся команде.

Орпик в прошедшем сезоне отметился 10 передачами в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и 5 (1+4) очками в 24 играх плей-офф. "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.