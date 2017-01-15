Очки Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Филадельфию"

"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ всухую победил "Филадельфию" – 5:0. Отметим, что четыре из пяти шайб были заброшены в третьем периоде. Российские форварды "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче.

"Кэпиталз" одержали девятую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Филадельфия" (Филадельфия) - 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

Голы: Бураковски - 6 (бол.), 29:08 - 1:0. Уильямс - 13 (Юханссон, КУЗНЕЦОВ), 41:36 - 2:0. Нисканен - 3 (ОВЕЧКИН, Бэкстрем), 43:20 - 3:0. Нисканен - 4 (Уилсон, Бигл), 45:47 - 4:0. Уильямс - 14 (Бэкстрем, Орпик), 46:36 - 5:0.

Вратари: Грубауэр - Мэйсон (Нойвирт, 46:36).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 22 (5+5+12) - 24 (13+4+7).

Наши: Овечкин (17:56/2/+2), Кузнецов (13:05/0/+1), Орлов (22:15/0/0) - Любимов (12:22/1/-1), Проворов (18:53/2/-1).

15 января. Вашингтон. Verizon Center.

15 января. Вашингтон. Verizon Center.