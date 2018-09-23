"Нью-Джерси" продлил контракт с Вудом на четыре года

"Нью-Джерси" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Майлсом Вудом. Соглашение с 23-летним хоккеиста рассчитано на четыре года, с зарплатой в 2,75 миллиона долларов за сезон.
В прошлом году Вуд набрал 32 (19+13) очка в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ, что стало его личным рекордом в лиге. Всего в НХЛ он провел 137 матчей и набрал 49 (27+22) очков.
BREAKING: The #NJDevils have re-signed forward @MilesWood44 to a four-year deal! 📄✍️😈– New Jersey Devils (@NJDevils) 22 сентября 2018 г.
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