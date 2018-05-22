Никлас Бэкстрем: "Мы готовы к седьмой встрече"

Форвад "Вашингтона" Никлас Бэкстрем после победы над "Тампой" (3:0) в шестом матче полуфинальной серии (3-3) Кубка Стэнли заявил, что пока "Кэпиталз" держатся неплохо. Он добавил, что хоккеисты готовы к решающей игре против "Лайтнинг".

– Будет здорово, – цитирует официальный сайт НХЛ Бэкстрема. – Это то, чего мы хотели, и мы готовы к седьмой встрече. Пока мы играем довольно хорошо. Эта победа (в шестом матче полуфинальной серии. – Прим. "СЭ") поможет нам быть более уверенными в себе и выиграть седьмой матч.

30-летний Бэкстрем в плей-офф этого сезона НХЛ провел 14 матчей и набрал 15 (3+12) очков.

Седьмой матч серии "Вашингтон" – "Тампа" пройдет 24 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.