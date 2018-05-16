Никита Кучеров: "В плей-офф нужно жертвовать собой"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров после третьего матча финала Восточной конференции против "Вашингтона" (4:2, счет в серии 1-2) отметил, что победить в плей-офф можно только играя с полной самоотдачей.

- В плей-офф нужно жертвовать собой и блокировать броски, - приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова. - Мы не хотим оставлять Васю (Андрея Василевского, голкипера "Тампы". - Прим. "СЭ") на произвол судьбы. Надо блокировать броски, так как у них мастеровитые игроки, особенно Овечкин. Почему выиграли третий матч? Вышли с другим настроем, не отходили от плана с первой же минуты и действовали по системе. Старались играть просто и ответственно в зоне защиты.

Кучеров стал третьей звездой матча, набрав 2 (1+1) очка. Следующая игра пройдет 18 мая.