Никита Кучеров: "Участие в Олимпиаде? Что НХЛ скажет, то и будет"

Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной России Никита Кучеров заявил, что с детства мечтал сыграть на Олимпийских играх, однако отметил, что не видит смысла комментировать решение НХЛ. Напомним, что лига отказалась делать паузу в календаре регулярного чемпионата для Игр и не отпустит на турнир своих игроков.

– Ваше отношение к отказу НХЛ от участия в Олимпиаде?

– Что нам скажут, то и будет, – сказал Кучеров. – Мое мнение в этой ситуации не имеет значения. Конечно, я бы хотел поехать на Олимпиаду. Об этом все мечтают с детства, когда смотрят ее по телевизору. Представлять свою страну на таком уровне – это огромная честь, тем более, что это соревнование проходит только раз в четыре года. Может, вообще такой шанс выпадет только раз в жизни. Будет жалко, если нас не отпустят. Хочется, чтобы родные, близкие, твои тренеры следили за тобой и гордились. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью "СЭ" с Никитой Кучеровым