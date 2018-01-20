Ниеми потребовалось 10 матчей и три клуба, чтобы одержать первую победу в сезоне

"Монреаль" обыграл "Вашингтон" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Канадиенс" ворота защищал голкипер Антти Ниеми, который одержал свою первую победу в сезоне.

Отметим, что для 34-летнего финна "Монреаль" – третий клуб в этом сезоне, ранее он играл за "Питтсбург" и "Флориду", в составе которых пропустил 21 шайбу в пяти матчах. Чтобы одержать первую победу в сезоне Ниеми провел 10 игр и сменил три команды. Он был назван первой звездой матча против "Кэпиталз", отразив 24 броска по воротам.