Директор скаутской службы "Далласа" Джо Макдоннелл сообщил, что нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин может вернуться в НХЛ. Форвард провел в КХЛ один сезон, его контракт с армейцами действует еще год.

- Он сейчас в России, и мы расцениваем шансы на его возвращение как 50 на 50, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Макдоннелл. - Все зависит от него. Если он вернется, ему надо будет наладить отношения с тренером Кеном Хичкоком. Посмотрите на центрфорварда "Питтсбурга" Евгения Малкина в плей-офф. Ничушкин может играть так же. Все зависит от того, хватит ли у него духа на этого. Если он этого захочет, он сможет выйти на такой уровень. Для нашей команды очень важно получить его обратно.

Отметим, за два сезона в "Далласе" Ничушкин провел 158 матчей, в которых набрал 63 (23+40) очка.