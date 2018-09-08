НХЛ проводит собственное расследование по делу Войнова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) проводит собственное расследование ситуации, связанной с вопросом допуска защитника Вячеслава Войнова. Ранее с 28-летнего игрока были сняты обвинения в домашнем насилии.

"В течение этого лета у нас были переговоры с игроком, включая личную встречу с комиссаром лиги Гэри Бетмэном, когда начался неформальный процесс изучения ситуации. Были некоторые обсуждения возможных условий, при которых он мог бы потенциально вернуться в лигу, но они не были плодотворными. Поэтому мы сейчас проводим официальное расследование.



Войнов никогда не общался с нами, с нашей службой безопасности, с нашими детективами, на что у него есть полное право. Но с другой стороны, перед тем, как он сможет получить разрешение играть, мы бы хотели изучить все детали и понять, что же действительно произошло



Он будет утверждать, что все обвинения с него были юридически сняты, поэтому это не должно играть никакой роли. Нам предстоит исследовать все стороны вопроса", - цитирует USA Today слова заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли.

Ранее сообщалось, что Войнов пока не ведет переговоры ни с одним клубом, так как повредил ахилл.