"Нэшвилл" выиграл у "Виннипега"

"Нэшвилл" обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Это третье подряд поражение "Джетс".

В составе гостей 12 минут на льду провел российский защитник Алексей Емелин, отметившийся двумя бросками по воротам и силовым приемом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Виннипег" - 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фиала - 22 (Йоси, Террис), 2:48 - 1:0. Уотсон - 12 (мен., Эллис), 8:15 - 2:0. Арвидссон - 26 (мен., Форсберг), 8:49 - 3:0. Коннор - 23 (бол., Уилер, Лайне), 41:08 - 3:1.

Вратари: Ринне - Хатчинсон (Хеллебайк, 8:49, 58:23 - 58:30, 58:32).

Штраф: 18 - 14.

Броски: 45 (24+11+10) - 33 (6+12+15).

Наши: Емелин (12:01/2/0) - -.

14 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.