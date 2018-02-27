Наместников попрощался с "Тампой"

Российский нападающий Владислав Наместников, который в результате обмена сменил "Тампу" на "Рейнджерс", поблагодарил свой бывший клуб. 25-летний россиянин с 2014 года выступал за "Лайтнинг".
"Я хотел бы поблагодарить Стивена Айзермана за драфт и веру в меня, товарищей по команде и персонал за все хорошие воспоминания, а также за поклонников "Тампы" за любовь и поддержку. Я чрезвычайно благодарен каждому из вас. Я очень взволнован перед следующей главой в моей карьере и не могу дождаться, когда присоединюсь к "Рейнджерс", - написал Наместников в Твиттере.
Наместников в результате обмена перейдет в "Рейнджерс"
Thank you!!! pic.twitter.com/r7KQnjxDRX– Vlad Namestnikov (@Vladdy18) 26 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ
seregej.pawlov
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
04:01