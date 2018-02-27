Наместников попрощался с "Тампой"

Российский нападающий Владислав Наместников, который в результате обмена сменил "Тампу" на "Рейнджерс", поблагодарил свой бывший клуб. 25-летний россиянин с 2014 года выступал за "Лайтнинг".

"Я хотел бы поблагодарить Стивена Айзермана за драфт и веру в меня, товарищей по команде и персонал за все хорошие воспоминания, а также за поклонников "Тампы" за любовь и поддержку. Я чрезвычайно благодарен каждому из вас. Я очень взволнован перед следующей главой в моей карьере и не могу дождаться, когда присоединюсь к "Рейнджерс", - написал Наместников в Твиттере.

Наместников в результате обмена перейдет в "Рейнджерс"