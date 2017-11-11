Наиль Якупов: "В Швеции зрители не такие веселые, как в Северной Америке"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов после поражения от "Оттавы" (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что чувствовал ответственность на льду, так как на игре присутствовали его родители и друзья. Напомним, что в этой встрече 24-летний хоккеист забросил свою пятую шайбу в сезоне.

– Атмосфера в Швеции? Было здорово, – сказал в эфире НХЛ Якупов. – Немного непривычно, но, думаю, все довольны, хорошая поддержка. Зрители, конечно, не такие веселые, как в Северной Америке, но все же было приятно. Думаю, им тоже было приятно смотреть на игроков НХЛ.

Чувствовал ответственность, не каждый день моя семья и друзья приезжают на игры. Здесь было несколько человек, которые ни разу не видели меня вживую. Сначала эмоции перехлестывали. Думаю, все были довольны.