Мразек, Кессел и Годро – звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой был признан вратарь "Детройта" Петр Мразек, отразивший 27 бросков по своим воротам в матче против "Чикаго" (4:0).

Второй звездой стал нападающий "Питтсбурга" Филип Кессел, который забросил шайбу и отдал одну передачу во встрече с "Рейнджерс" (5:2).

Тройку лучших замкнул форвард "Калгари" Джонни Годро, записавший на свой счет 2 передачи в игре против "Каролины" (4:1).