"Монреаль" в овертайме победил "Бостон"

"Монреаль" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Джеффа Питри.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Монреаль" - 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Маршан - 17 (Бержерон, Гржельчик), 14:09 - 1:0. Галлахер - 18 (Питри, Дано), 18:27 - 1:1. Байрон - 10 (мен.), 37:09 - 1:2. Крейчи - 10 (бол., Маршан, Пастрняк), 59:22 - 2:2. Питри - 10 (Доми, Байрон), 60:15 - 2:3.

Вратари: Раск (58:27 - 59:22) - Прайс.

Штраф: 9 - 15.

Броски: 43 (11+15+17+0) - 22 (6+11+4+1).

15 января. Бостон. TD Garden.