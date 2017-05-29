Михаил Сергачев: "Думал, что "Монреаль" оставит меня в первой команде"

Защитник "Монреаля" Михаил Сергачев подчеркнул, что надеялся остаться в первой команде в сезоне-2016/17. 18-летний защитник провел в октябре 2016 года три матча в регулярном чемпионате, после чего был переведен в фарм-клуб. В апреле он принял участие еще в одном поединке. Сегодня он в составе "Виндзор Спитфайерс" стал обладателем Мемориального кубка, одного из самых престижных трофеев в юниорском хоккее.

- В Монреале любят хоккей, - цитирует официальный сайт ИИХФ Сергачева. - Они любят игру так же, как хоккеисты. Это великий город.

Было обидно, когда меня перевели в фарм-клуб. Я очень хотел остаться. Но я прошел через это с тренерами и товарищами по команде, а также с семьей.

Я неплохо провел первый сезон в Северной Америке, неплохо проявил себя летом и думал, что смогу закрепиться в первой команде. После стартовых игр я думал, что смогу остаться, но руководство решило перевести меня к юниорам.