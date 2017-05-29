Сергачев стал обладателем Мемориального кубка в составе "Виндзор Спитфайерс"

"Виндзор Спитфайерс" переиграл "Эри Оттерс" в матче за Мемориальный кубок со счетом 4:3. В составе победившей команды результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачев. 18-летний хоккеист набрал четыре (1+3) очка в четырех матчах на турнире.

Напомним, Сергачев был выбран "Монреалем"​ на драфте НХЛ в 2016 году под общим девятым номером. В этом сезоне он дебютировал в составе "Канадиенс", проведя четыре матча. В OHL на его счету 50 матчей и 43 (10+33) очка.

Один из самых престижных трофеев в юниорском хоккее разыгрывается ежегодно среди четырех команд. В соревновании участвуют победители Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL), а также команда, представляющая принимающий город.