Мэттьюс – второй после Овечкина по количеству голов в первых 96 матчах

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, отличившийся в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (3:5), забросил 50-ю шайбу в 96 встречах, сообщает The Athletic NHL. Данный результат является вторым среди игроков, которые перешли в лигу с 1994 года.

Первое место занимает российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, забивший 62 гола в 96 матчах. Третье место занимает Сидни Кросби (45), четвертое – Евгений Малкин (40).