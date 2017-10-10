Мэтт Дюшен: "Не думаю, что Форсберг хотел обидеть меня"

Нападающий "Колорадо" Мэтт Дюшен ответил на критику легенды клуба Петера Форсберга. На прошлой неделе член Зала хоккейной славы заявил, что Дюшен стоит посадить в запас.

- Я очень уважаю Петера, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дюшена. - Он был одним из моих кумиров в детстве. Не думаю, что он хотел обидеть. У меня с ним очень хорошие отношения, и я не обижаюсь. Он просто комментировал сложившуюся ситуацию. Смысл может исказиться и при переводе. К сожалению, сейчас все это привлекает повышенное внимание. Но я по-прежнему отношусь к нему с восхищением и уважением. Как к игроку и человеку. Он был моим кумиром.

Петер Форсберг: "На месте "Колорадо" я бы посадил Дюшена в запас и обменял"