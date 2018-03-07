Маршан, Лайне и Бьюгстад – три звезды дня в НХЛ

НХЛ объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате. Отметим, что все три претендента отметились тремя заброшенными шайбами. Такое случилось впервые с 14 марта 2016 – все авторы хет-триков стали звездами дня.

Первым лучшим игроком признан форвард "Бостона" Брэд Маршан, набравший 5 (3+2) очков в матче с "Детройтом" (5:4 ОТ). Вторая звезда дня – нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, отличившийся в игре с "Рейнджерс" (3:0). Третий лучший игрок – форвард "Флориды" Ник Бьюгстад, сделавший свой первый хет-трик в НХЛ в игре против "Тампа-Бэй" (4:5 ОТ).