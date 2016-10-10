Марк-Эдуард Власик: "У Тарасенко и Овечкина нужно забирать все возможное время и пространство"

Защитник сборной Канады Марк-Эдуард Власик в интервью "СЭ" рассказал о том, как команде удалось сдержать россиян Александра Овечкина и Владимира Тарасенко в полуфинале Кубка мира (5:3). По его словам, в борьбе с ними необходимо лишить игроков свободного пространства.

- Мне не раз доводилось играть в НХЛ против Тарасенко, Овечкина, Кузнецова, который чаще всего с ними выходил, - сказал Власик. - Максимально ограничить их во времени и пространстве было главным. И нам это удалось.

– Сказать-то легко. Но какова специфика противостояния фирменным щелчкам Овечкина из левого круга вбрасывания и кистевым броскам Тарасенко?

– Все время находиться к ним лицом и, повторяю, забрать у них все возможное время и пространство. Если ты дашь им провести хоть чуть-чуть времени с шайбой, оба они могут придумать что-то такое, что, например, мы видели в матче России с Финляндией. Внимательно разбирали этот эпизод. У Овечкина появилось время и пространство, и он тут же нашел Тарасенко пасом на пустые ворота. Если не допустите этого, то перекроете им атаку! (Игорь РАБИНЕР)

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