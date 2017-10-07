Марк Джиордано: "Ягр выглядит замечательно"

Капитан "Калгари" Марк Джиордано выразил восхищение новичком команды Яромиром Ягром. 45-летний чех на этой неделе подписал однолетнее соглашение с "Флэймз" и приступил к тренировкам, но считает, что пока не готов выходить на лед.

- Ягр всегда знал, как держать себя в форме, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Джиордано. - Мнению человека, проведшему столько матчей, можно верить. Но выглядит он замечательно. У него отличная скорость. Он великолепно выдерживает темп НХЛ. Вопрос только в том, как он сам себя чувствует.