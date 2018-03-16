Малкин забросил 40-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Россиянин вывел свою команду вперед в счете - 3:2.

Для Малкина эта шайба стала 40-й в сезоне. Он идет на третьем месте в гонке снайперов вслед за Александром Овечкиным (42 гола) и Патриком Лайне (41).

Всего на счету форварда 89 очков на данный момент. По этому показателю он уступает только Никите Кучерову, у которого 91 очко.