Малкин забросил 40-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Россиянин вывел свою команду вперед в счете - 3:2.
Для Малкина эта шайба стала 40-й в сезоне. Он идет на третьем месте в гонке снайперов вслед за Александром Овечкиным (42 гола) и Патриком Лайне (41).
Всего на счету форварда 89 очков на данный момент. По этому показателю он уступает только Никите Кучерову, у которого 91 очко.
Our Boy!!! @Skletch RT @EvgeniMaIkinEgo: rt if evgeni malkin is your mvp pic.twitter.com/jKuGfegQlx– ✨💛B2theZ🖤✨ (@Katalysteffect) 16 марта 2018 г.
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
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- Патрик Лайне
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