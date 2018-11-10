Малкин понимает, чем недоволен генменеджер "Питтсбурга"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин хорошо понимает, чем недоволен генеральный менеджер "Пингвинз" Джим Рутерфорд. В среду в матче регулярного чемпионата НХЛ "Пингвины" уступили "Вашингтону" (1:2) – это поражение стало для них пятым подряд. Перед той игрой Рутерфорд заявил, что уже задумывался о перестройке нынешнего состава команды, завоевавшего Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

– Он делает свою работу. Наша работа – находиться здесь, в раздевалке, – приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Малкина. – Мы должны поддерживать друг друга, выходить на лед и побеждать. Конечно, он недоволен. И он дал нам это понять. Мы понимаем, что он недоволен, и должны играть как единое целое. Тренеры, вратари, бригада большинства, мы все – команда. Если мы проигрываем, то проигрывает вся команда. Он делает свою работу, мы – свою.