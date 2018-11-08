Малкин не будет дисквалифицирован за фол против Оши

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не получит никаких дополнительных санкций за фол против нападающего "Вашингтона" Ти Джея Оши. Об этом сообщил в своем Твиттере журналист издания Sportsnet Крис Джонсон.

- Евгений Малкин не столкнется с дополнительными санкциями за фол против Ти Джея Оши. Он пошел на контакт через долю секунды после того, как расстался с шайбой. Он не бил Оши локтем или клюшкой. Малкин был удален до конца матча, - написал Джонсон.

Напомним. что в третьем периоде матча "Вашингтон" – "Питтсбург" (2:1) во время розыгрыша большинства гостями российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин нарушил правила против американского нападающего "Кэпс" Ти Джея Оши. Судьи оценили движение нашего хоккеиста как умышленный удар в голову и удалили его до конца встречи. "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" со счетом 2:1.

Evgeni Malkin will not face supplemental discipline for his hit on T.J. Oshie. He was deemed to be bracing for contact a fraction of a second after releasing the puck. Didn't change angle or hit Oshie with his elbow or stick. – Chris Johnston (@reporterchris) 8 ноября 2018 г.

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