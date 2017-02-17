Малкин избежал слушания за свой силовой прием

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Питтсбургом" и "Виннипегом" (4:3 ОТ) нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин провел силовой прием во время атаки своей команды. Это действие россиянина привело к потасовке, почти вся пятерка гостей набросилась на хоккеиста. Судьям потребовалось время, чтобы разнять игроков.
Позже стало известно, что россиянин избежал процесса слушания по этому делу, лига не планирует рассматривать силовой прием Малкина, сообщает NBC. Отмечается, что попавший под удар Блэйк Уилер получил легкое сотрясение мозга. В этой встрече россиянин набрал 2 (1+1) очка. В текущем сезоне на его счету 58 (24+34) очков в 49 встречах.
DRW
Werewolf "Был бы условный Раст - получил бы дискву, а на Малкине лига зарабатывает )))))"///Такая версия очень даже имеет полное право на существование. :)))
21:29
Werewolf
DRW Руфке///Ерунду не пиши! Удар четко в голову, обе ноги не касаются льда, повезло Малкину (ну или лига решила дать играть, если не совсем как раньше, то хотя бы немного). :))) ____________Просто это Малкин. Был бы условный Раст - получил бы дискву, а на Малкине лига зарабатывает ))))) Овечкин в свое время тоже избежал дисквы за такой же прием.
21:21
Werewolf
DRW______Согласен. Четко в голову, да еще и подпрыгнул перед ударом. За такое 100% дисква. Но лига то русофобская, поэтому Малкин и избежал наказания ))))))
21:19
DRW
Руфке///Ерунду не пиши! Удар четко в голову, обе ноги не касаются льда, повезло Малкину (ну или лига решила дать играть, если не совсем как раньше, то хотя бы немного). :)))
21:13
DRW
Четко в голову. Может лига потихоньку начала давать играть как раньше? Пару лет на зад за такое Малкин бы минимум 3 игры отдыхал. :)))
21:09
Руфке
И удалили ни за что. Колесникову обидно, конечно, но виноват-то полностью сам, как девочка обиделся. Капитан, называется. Фи.
21:01