Малкин избежал слушания за свой силовой прием

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Питтсбургом" и "Виннипегом" (4:3 ОТ) нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин провел силовой прием во время атаки своей команды. Это действие россиянина привело к потасовке, почти вся пятерка гостей набросилась на хоккеиста. Судьям потребовалось время, чтобы разнять игроков.

Позже стало известно, что россиянин избежал процесса слушания по этому делу, лига не планирует рассматривать силовой прием Малкина, сообщает NBC. Отмечается, что попавший под удар Блэйк Уилер получил легкое сотрясение мозга. В этой встрече россиянин набрал 2 (1+1) очка. В текущем сезоне на его счету 58 (24+34) очков в 49 встречах.