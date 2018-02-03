07:22 | Хоккей — НХЛ

Малкин догнал Козлова в списке снайперов НХЛ среди россиян

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (7:4). Тем самым он довел счет своих шайб в лиге до 356. Форвард сравнялся по этому показателю с Вячеславом Козловым и вышел на 7-е место среди россиян.

Ближайшие цели Малкина - показатели Ильи Ковальчука (417) и Алексея Ковалева (430). Лидирует в списке снайперов-россиян форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого 590 шайб.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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fireman32

Малкин сегодня играл из вон плохо:ни разу не обвел ни кого из соперников,в большинстве лупил мимо,про игру в обороне я уже не говорю).Но не смотря на это у него 2+2.Что же будет,если он наконец наберет форму и начнет играть,как раньше?

10:16

ростовский свин

Бармалей3000..глупости, столько кови в лучшие годы был способен выбить, я думаю потенциональные работадатели расчитывают максимум на 25 шайб от него, и очков 60 за сезон максимум.

09:59

spetrov

...даже просто исходя из возраста. 34 года - не мальчик уже, чтобы с ним будущее франшизы связывать. В том числе и с точки зрения потенциальных партнеров.

09:12

spetrov

...На мой взгляд, по 40 - ближе к реальности. И то как покатит.

09:08

spetrov

по 50-60 шайб за сезон для Ильи - это ----- ...Вряд ли.

09:06

Бармалей3000

Ковальчука догнать сложно будет, он возвращается в элиту, по 50-60 шайб за сезон для Ильи - это нормально, так что Ковальчук сам начнет бить новые рекорды!!!

08:55

maxcds

Главное чтобы травмы миновали Жеку. Вероятно бы уже за 400 перевалил.

07:53

fifa_guru

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ ща погоди. Кови еще вернется и настреляет поболее ))))

07:39

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

Обоих догонит и обгонит. 500 шайб выбьет. Но главные достижения у Жени будут в плей офф. По силам войти в пятерку лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов в истории плей офф НХЛ

07:37