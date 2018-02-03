Малкин догнал Козлова в списке снайперов НХЛ среди россиян

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (7:4). Тем самым он довел счет своих шайб в лиге до 356. Форвард сравнялся по этому показателю с Вячеславом Козловым и вышел на 7-е место среди россиян.

Ближайшие цели Малкина - показатели Ильи Ковальчука (417) и Алексея Ковалева (430). Лидирует в списке снайперов-россиян форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого 590 шайб.