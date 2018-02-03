Малкин догнал Козлова в списке снайперов НХЛ среди россиян

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (7:4). Тем самым он довел счет своих шайб в лиге до 356. Форвард сравнялся по этому показателю с Вячеславом Козловым и вышел на 7-е место среди россиян.
Ближайшие цели Малкина - показатели Ильи Ковальчука (417) и Алексея Ковалева (430). Лидирует в списке снайперов-россиян форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого 590 шайб.
- Илья Ковальчук
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Вячеслав Козлов
- НХЛ
- Алексей Ковалев (хоккей)
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fireman32
Малкин сегодня играл из вон плохо:ни разу не обвел ни кого из соперников,в большинстве лупил мимо,про игру в обороне я уже не говорю).Но не смотря на это у него 2+2.Что же будет,если он наконец наберет форму и начнет играть,как раньше?
10:16
ростовский свин
Бармалей3000..глупости, столько кови в лучшие годы был способен выбить, я думаю потенциональные работадатели расчитывают максимум на 25 шайб от него, и очков 60 за сезон максимум.
09:59
spetrov
...даже просто исходя из возраста. 34 года - не мальчик уже, чтобы с ним будущее франшизы связывать. В том числе и с точки зрения потенциальных партнеров.
09:12
spetrov
...На мой взгляд, по 40 - ближе к реальности. И то как покатит.
09:08
spetrov
по 50-60 шайб за сезон для Ильи - это ----- ...Вряд ли.
09:06
Бармалей3000
Ковальчука догнать сложно будет, он возвращается в элиту, по 50-60 шайб за сезон для Ильи - это нормально, так что Ковальчук сам начнет бить новые рекорды!!!
08:55
maxcds
Главное чтобы травмы миновали Жеку. Вероятно бы уже за 400 перевалил.
07:53
fifa_guru
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ ща погоди. Кови еще вернется и настреляет поболее ))))
07:39
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Обоих догонит и обгонит. 500 шайб выбьет. Но главные достижения у Жени будут в плей офф. По силам войти в пятерку лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов в истории плей офф НХЛ
07:37