Маккуэйд отправил Мартина в нокаут в матче "Бостон" - "Торонто"

Во втором периоде матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" – "Торонто" (5:6) произошла драка между защитником "Брюинз" Адамом Маккуэйдом и нападающим "Мэйпл Ливз" Мэттом Мартином. После продолжительного обмена ударами игрок хозяев отправил своего соперника в нокаут.