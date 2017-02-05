09:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Маккуэйд отправил Мартина в нокаут в матче "Бостон" - "Торонто"

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Во втором периоде матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон""Торонто" (5:6) произошла драка между защитником "Брюинз" Адамом Маккуэйдом и нападающим "Мэйпл Ливз" Мэттом Мартином. После продолжительного обмена ударами игрок хозяев отправил своего соперника в нокаут.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sправедливый

В нокаут, конечно, громко сказано. Скорее, в нокдаун. А Мартин, вообще то, тоже не плохо прикладывался, может даже побольше ударов до цели довёл. А вот то, что получил в концовке прямой удар, где то и судьи виноваты. Начали останавливать, так делайте это активнее.

09:24

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