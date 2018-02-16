Макдона составил список из 10 команд, в которые не хочет переходить

Защитник "Рейнджерс" Райан Макдона предоставил руководству клуба список из 10 команд, в которые он не хочет переходить, сообщает в своем Твиттере инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Ранее стало известно, что клуб из Нью-Йорка собирается обменять 28-летнего хоккеиста.

На данный момент названия команд не сообщаются. Напомним, что контракт Макдоны истекает следующим летом с зарплатой в 4,7 миллиона долларов. В этом сезоне он набрал 26 (2+24) очков в 29 встречах регулярного чемпионата НХЛ.