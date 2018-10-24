"Лос-Анджелес" с Ковальчуком проиграл "Далласу"

"Даллас" на своем льду обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук сыграл чуть более 20 минут, но очков не набрал.

Российские легионеры "Старз" на лед не выходили.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Лос-Анджелес" - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Комо - 1 (Дикинсон, Спецца), 5:14 - 1:0. Спецца - 2 (Даулинг, Шор), 28:59 - 2:0. Копитар - 3 (Даути), 34:04 - 2:1. Клингберг - 5 (Шор), 34:26 - 3:1. Тоффоли - 3 (Уокер), 37:09 - 3:2. Питлик - 1 (бол., Сегин, Клингберг), 44:23 - 4:2.

Вратари: Бишоп - Куик (56:55).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 23 (8+13+2) - 33 (9+12+12).

Наши: - - Ковальчук (20.23/1/-1).

24 октября. Даллас. American Airlines Center.