"Лос-Анджелес" без Ковальчука проиграл "Аризоне"

"Лос-Анджелес" уступил "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:1.

За победителей шайбы забросили Лоусон Круз и Ник Шмальц. "Койотс" продлили победную серию до четырех матчей. В составе "Кингз" отличился Алек Мартинес.

В игре не принимал участие российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук. Ранее стало известно, что он выбыл на месяц из-за инфекции в лодыжке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) – "Аризона Койотс" (Глендейл) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Круз – 5 (мен., Арчибальд, Яльмарссон), 18:25 – 0:1. Шмолц – 4 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 25:56 – 0:2. Мартинес – 3 (Копитар, Браун), 54:15 – 1:2.

Вратари: Куик (58:18) – Хилл.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 26 (8+8+10) – 20 (7+7+6).

Наши: – – -.

5 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.

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