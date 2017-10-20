Летестю принес "Эдмонтону" победу над "Чикаго", Макдэвид набрал два очка

"Эдмонтон" вырвал победу над "Чикаго" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что по ходу встречи "Ойлерз" проигрывал 0:1. "Нефтяники" прервали 4-матчевую серию поражений.

В составе победителей по шайбе забросили Патрик Марун и Марк Летестю. Две голевые передачи на счету капитана команды Коннора Макдэвида. У "Блэкхокс" единственный гол забил Патрик Кейн.

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов провел на льду 12 минут, за которые нанес один бросок и заработал показатель полезности "+1". Нападающий "Эдмонтон" Антон Слепышев отметился одним броском и двумя силовыми приемами за 12 сыгранных минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Эдмонтон" – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кейн - 3 (Рутта, Кит), 7:33 - 1:0. Марун - 1 (Макдэвид, Ямамото), 17:18 - 1:1. Летестю - 2 (бол., Клефбом, Макдэвид), 64:44 - 1:2.

Вратари: Форсберг - Тэлбот.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 31 (7+10+11+3) - 42 (9+14+14+5).

Наши: Анисимов (12:07/1/+1) - Слепышев (12:14/1/-1).

20 октября. Чикаго. United Center.