Кузнецов – третий россиянин, набравший 30 очков в плей-офф

В 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов три раза ассистировал партнерам и довел свой лицевой бомбардирский счет до 30 очков. До него только двум российским игрокам удавалось добраться до этой отметки. В сезоне-2008/09 Евгений Малкин набрал 36 очков, а в сезоне-1993/94 Павел Буре – 31.

Лучшие российские бомбардиры в сезоне Кубка Стэнли:

Игрок Клуб Сезон И О (Г+П) Евгений МАЛКИН "Питтсбург" 2008/09 24 36 (14+22) Павел БУРЕ "Ванкувер" 1993/94 24 31 (16+15) Евгений КУЗНЕЦОВ "Вашингтон" 2017/18 23 30 (12+18) Евгений МАЛКИН "Питтсбург" 2016/17 25 28 (10+18) Александр ОВЕЧКИН "Вашингтон" 2017/18 23 26 (14+12) Сергей ФЕДОРОВ "Детройт" 1994/95 17 24 (7+17)

Лучшие бомбардирские результаты в Кубке Стэнли в XXI веке:

Кроме того, Кузнецов стал всего пятым хоккеистом, которому удалось набрать 30 очков в плей-офф в XXI веке. Результат Малкина и тут является безоговорочно лучшим, а вот с его цифры Сидни Кросби и Даниэля Бриера форварду "Вашингтона" могут покориться уже в ближайшее время. (Кирилл БУРДАКОВ)