Кузнецов – третий россиянин, набравший 30 очков в плей-офф

В 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов три раза ассистировал партнерам и довел свой лицевой бомбардирский счет до 30 очков. До него только двум российским игрокам удавалось добраться до этой отметки. В сезоне-2008/09 Евгений Малкин набрал 36 очков, а в сезоне-1993/94 Павел Буре – 31.
Лучшие российские бомбардиры в сезоне Кубка Стэнли:
|Игрок
|Клуб
|Сезон
|И
|О (Г+П)
|Евгений МАЛКИН
|"Питтсбург"
|2008/09
|24
|36 (14+22)
|Павел БУРЕ
|"Ванкувер"
|1993/94
|24
|31 (16+15)
|Евгений КУЗНЕЦОВ
|"Вашингтон"
|2017/18
|23
|30 (12+18)
|Евгений МАЛКИН
|"Питтсбург"
|2016/17
|25
|28 (10+18)
|Александр ОВЕЧКИН
|"Вашингтон"
|2017/18
|23
|26 (14+12)
|Сергей ФЕДОРОВ
|"Детройт"
|1994/95
|17
|24 (7+17)
Лучшие бомбардирские результаты в Кубке Стэнли в XXI веке:
Кроме того, Кузнецов стал всего пятым хоккеистом, которому удалось набрать 30 очков в плей-офф в XXI веке. Результат Малкина и тут является безоговорочно лучшим, а вот с его цифры Сидни Кросби и Даниэля Бриера форварду "Вашингтона" могут покориться уже в ближайшее время. (Кирилл БУРДАКОВ)
|Игрок
|Клуб
|Сезон
|И
|О (Г+П)
|Евгений МАЛКИН
|"Питтсбург"
|2008/09
|24
|36 (14+22)
|Сидни КРОСБИ
|"Питтсбург"
|2008/09
|24
|31 (15+16)
|Даниэль БРИЕР
|"Филадельфия"
|2009/10
|23
|30 (12+18)
|Евгений КУЗНЕЦОВ
|"Вашингтон"
|2017/18
|23
|30 (12+18)
|Логан КУТЮР
|"Сан-Хосе"
|2015/16
|24
|30 (10+20)
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